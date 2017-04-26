Фотоитоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, Порошенко в Беларуси, свадьба Джамалы

В среду, 26 апреля, отмечается годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.

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В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетили ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг.

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