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    Фотоитоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, Порошенко в Беларуси, свадьба Джамалы

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    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя (132)

    (обновлено: )83
    Траурный митинг в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Джамала вышла замуж
    Представители миссии ОБСЕ в Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
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    Траурный митинг в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС
    УНИАН
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Джамала вышла замуж
    facebook.com/said.ismagilov
    Представители миссии ОБСЕ в Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
    Представители ОБСЕ у места подрыва 23 апреля 2017 года автомобиля наблюдательного патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле села Пришиб Славяносербского района Луганской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Пуск крылатой ракеты по морской мишени из берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Киеве установили логотип Евровидения
    УНИАН
    Компания Тедис уплатила крупнейший штраф в истории АМКУ
    Компания "Тедис" уплатила крупнейший штраф в истории АМКУ
    facebook.com/LlutsenkoYuri
    В Киеве почти на месяц перекроют Крещатик
    РИА Новости Украина
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    УНИАН

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    Траурный митинг в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС

    В среду, 26 апреля, отмечается годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

    В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.

    Смотрите также: Порошенко и Лукашенко посетили Чернобыльскую АЭС

    В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетили ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг.

    Смотрите также: Порошенко и Лукашенко посетили Чернобыльскую АЭС

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