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    В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции

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    День памяти жертв геноцида в Армении
    День памяти жертв геноцида в Армении
    День памяти жертв геноцида в Армении
    День памяти жертв геноцида в Армении
    День памяти жертв геноцида в Армении
    День памяти жертв геноцида в Армении
    День памяти жертв геноцида в Армении
    День памяти жертв геноцида в Армении
    Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой (слева направо) во время акции памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, у вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.
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    День памяти жертв геноцида в Армении
    Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой (слева направо) во время акции памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, у вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.
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    День памяти жертв геноцида в Армении
    Основатель, председатель Совета директоров "RVVZ Foundation" Рубен Варданян (в центре) во время акции памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, у вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    День памяти жертв геноцида в Армении
    Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой (слева направо) во время акции памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, у вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    День памяти жертв геноцида в Армении
    Ппрезидент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой во время акции памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, у вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.
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    День памяти жертв геноцида в Армении
    Премьер-министр Армении Карен Карапетян, верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой (слева направо) во время акции памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, у вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    День памяти жертв геноцида в Армении
    Премьер-министр Армении Карен Карапетян во время акции памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, у вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.
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    Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой (слева направо) во время акции памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, у вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.

    Армяне всего мира 24 апреля отмечают скорбную дату, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской Турции, в результате которого погибло более 1,5 миллиона армян.

    Многие государства и международные организации признали действия тогдашних турецких властей геноцидом.

    В Ереване в воскресенье вечером по традиции прошло шествие к Мемориалу памяти жертв геноцида "Цицернакаберд". Такие же шествия прошли в областных центрах — Гюмри, Ванадзоре, Иджеване, Армавире.

    В понедельник Мемориал посетили президент Армении Серж Саргсян, спикер парламента Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства и депутаты парламента, аккредитованный в республике дипломатический корпус, многочисленные гости-политики, деятели культуры и представители интеллигенции из разных стран. В Соборе святого Григория Просветителя в Ереване прошла экуменическая панихида.

    Смотрите также: В Нью-Йорке почтили память жертв геноцида армян

    К 1914 году во всем мире было около 4,1 миллиона армян. Из них 2,1 миллиона проживало на территории Османской империи, 1,7 миллиона — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах мира.

    В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Около 1 миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

    "Истинной целью депортации (армян) было ограбление и уничтожение; это действительно является новым методом резни. Когда турецкие власти отдавали приказ об этих высылках, они фактически выносили смертный приговор целой нации", — писал посол США в Турции в 1913–1916 годах Генри Моргенто.

    Геноцид стал причиной рассеяния армян, которые сегодня в большинстве живут за пределами исторической родины. В сегодняшней Турции, если не считать Стамбула, где сохранилась примерно 50-тысячная армянская община, практически не осталось армян.

    Вот уже более 100 лет армянские общественные и политические организации борются в различных странах мира за официальное признание и осуждение геноцида армян 1915 года. В 1987 году Европарламентом была принята соответствующая резолюция. Из отдельных стран первым геноцид признал в 1965 году Уругвай, затем Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.

     

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