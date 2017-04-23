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    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (149)

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    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    Facebook Вячеслава Аброськина
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    Facebook Вячеслава Аброськина
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    Facebook Вячеслава Аброськина
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    Facebook Вячеслава Аброськина
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    Facebook Вячеслава Аброськина
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    Facebook Вячеслава Аброськина
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    Facebook Вячеслава Аброськина
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    Facebook Вячеслава Аброськина

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    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР

    В Бахмуте полиция разоблачила диверсионно-разведывательную группу. Сотрудники уголовного розыска областного управления и Бахмутского отдела полиции задержали двоих диверсантов, которые действовали под руководством "полковника вооруженных сил ДНР". По месту проживания одного из задержанных, в селе Ивановское (Красное) Бахмутского района, был обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

    Из схрона было изъято оружие и боеприпасы — 8 огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3400 патронов и военную аммуницию. Также, в схроне нашли камуфляжные разгрузки, подсумки. Все было запаковано и готово к использованию. Арсенал был закопан во дворе под хозяйственной постройкой.

    В ходе оперативных мероприятий, сотрудники главка совместно с местными правоохранителями разоблачили жителей Бахмута, 1984 и 1986 годов рождения, которые входили в вооруженные формирования ДНР.

    Смотрите также: Арсенал тяжелого вооружения, обнаруженный СБУ в Запорожской области

    Было установлено, что с апреля по июнь 2014 года диверсанты под руководством жителя Бахмута, который занимал должность начальника артиллерии 1 армейского корпуса ДНР, совершали на территории Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и "отжимали" автомобили.

    "Куратор" диверсантов лицо с позывным "Отшельник" 1964 года рождения имеет тесные связи с высшим командованием ВС РФ, говорится в сообщении.

    Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. С задержанными работают следователи. Решается вопрос об открытии сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ. Ведется дальнейшая работа по документированию членов преступной группировки, говорится в сообщении.

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