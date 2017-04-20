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    Фотоленты

    Протесты в Венесуэле: дымовые шашки, "коктейли Молотова" и жертвы

    (обновлено: )34
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Carlos Becerra / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Carlos Becerra / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    Juan BARRETO / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    JUAN BARRETO / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    RONALDO SCHEMIDT / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    RONALDO SCHEMIDT / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    CARLOS BECERRA / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP

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    Протесты в Венесуэле

    В венесуэльском штате Миранда в ходе антиправительственных демонстраций погиб военный. Ранее сообщалось о гибели девушки в штате Тачира и молодого мужчины – в Каракасе.

    Смотрите также: Протесты в Венесуэле: убиты два студента и военный

    Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

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