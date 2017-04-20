Протесты в Венесуэле: дымовые шашки, "коктейли Молотова" и жертвы

В венесуэльском штате Миранда в ходе антиправительственных демонстраций погиб военный. Ранее сообщалось о гибели девушки в штате Тачира и молодого мужчины – в Каракасе.

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Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.