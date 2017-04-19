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    Против коррупции: в Словакии тысячи людей вышли на протест

    (обновлено: )78
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    VLADIMIR SIMICEK / AFP
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    VLADIMIR SIMICEK / AFP
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    REUTERS David W Cerny
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    REUTERS David W Cerny
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    REUTERS David W Cerny
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    VLADIMIR SIMICEK / AFP
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    VLADIMIR SIMICEK / AFP
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    VLADIMIR SIMICEK / AFP

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    Антикоррупционный протест в Словакии

    Тысячи словаков вышли на улицы Братиславы, протестуя против коррупции в правительстве Роберта Фицо, сообщает издание Aktuality.

    Протестующие требовали отставки главы МВД Роберта Калиняка, близкого к Роберту Фицо, главы полиции Лагеря Гаспара и других чиновников, которых обвиняют в препятствовании надлежащему расследованию коррупционных скандалов.

    Смотрите также: Нечему радоваться. Украина в лидерах…по коррупции

    Демонстрация в Братиславе была организована студенческими организациями. При этом демонстрантов поддержал и президент Словакии Андрей Киска.

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