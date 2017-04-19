Против коррупции: в Словакии тысячи людей вышли на протест

Тысячи словаков вышли на улицы Братиславы, протестуя против коррупции в правительстве Роберта Фицо, сообщает издание Aktuality.

Протестующие требовали отставки главы МВД Роберта Калиняка, близкого к Роберту Фицо, главы полиции Лагеря Гаспара и других чиновников, которых обвиняют в препятствовании надлежащему расследованию коррупционных скандалов.

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Демонстрация в Братиславе была организована студенческими организациями. При этом демонстрантов поддержал и президент Словакии Андрей Киска.