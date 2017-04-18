В Мариуполе спецназ штурмовал "захваченный" поезд

Глава Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что рота особого назначения областной полиции провела учения в Мариуполе.

Как он написал на своей странице в Facebook, по легенде в вагоне поезда находились вооруженные преступники, а пассажиры и полицейские были взяты в заложники.

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"Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая — разбила два окна вагона. Спецоперация была выполнена на отлично — жертв среди заложников удалось избежать", — сказано в сообщении.

Кроме того, Аброськин анонсировал масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.