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    В Мариуполе спецназ штурмовал "захваченный" поезд

    (обновлено: )42
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде

    Глава Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что рота особого назначения областной полиции провела учения в Мариуполе.

    Как он написал на своей странице в Facebook, по легенде в вагоне поезда находились вооруженные преступники, а пассажиры и полицейские были взяты в заложники.

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    "Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая — разбила два окна вагона. Спецоперация была выполнена на отлично — жертв среди заложников удалось избежать", — сказано в сообщении.

    Кроме того, Аброськин анонсировал масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.

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