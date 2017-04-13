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    Фотоленты

    В Донецке из-за обстрелов введен запрет на посещение двух кладбищ

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие и новые обстрелы (91)

    23
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    facebook.com/Сергей Голоха

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    В Донецке два кладбища, расположенные в зоне боевых действий, остаются закрытыми для посещений. В пресс-службе местной администрации сообщили, что посещать данные кладбища во время предстоящих поминальных дней запрещено, передает издание "ДонПресс".

    Смотрите также: Рабочая поездка Порошенко в Луганскую область

    Ограничение касается кладбищ "Ново-Игнатьевское" ("Иверское") и поселка "15-Застанционный".

    В администрации сообщили, что на территории данных кладбищ могут находиться неразорвавшиеся снаряды и мины, кроме того, в этих района продолжаются артиллерийские обстрелы.

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