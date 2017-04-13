В Донецке из-за обстрелов введен запрет на посещение двух кладбищ

В Донецке два кладбища, расположенные в зоне боевых действий, остаются закрытыми для посещений. В пресс-службе местной администрации сообщили, что посещать данные кладбища во время предстоящих поминальных дней запрещено, передает издание "ДонПресс".

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Ограничение касается кладбищ "Ново-Игнатьевское" ("Иверское") и поселка "15-Застанционный".

В администрации сообщили, что на территории данных кладбищ могут находиться неразорвавшиеся снаряды и мины, кроме того, в этих района продолжаются артиллерийские обстрелы.