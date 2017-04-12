наверх
12.04.201711:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В сеть попали фото стрельб нацгвардейцев в Харьковской области

    (обновлено: )111
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    УНИАН
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    УНИАН
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    УНИАН
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    УНИАН
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    УНИАН
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    УНИАН
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    УНИАН

    Рекомендуем

    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК БоруссияВзрывной футбол. Атака на автобус ФК "Боруссия" в Дортмунде02:25 12.04.2017
    Пикет против изменений в трудовом кодексеФотоитоги 11 апреля: протесты у Рады, Львов утопает в мусоре и Евровидение в Киеве18:33 11.04.2017
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУС молотками на микроавтобус. Спецоперация СБУ в центре Киева18:07 11.04.2017
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во ЛьвовеВо Львове прошел митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей17:45 11.04.2017
    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в КиевеКак монтируется главная сцена Евровидения-2017 в Киеве17:10 11.04.2017
    Святые iPhone 7 с молитвами к ПасхеВ России к Пасхе выпустили "святые" iPhone 7 с молитвами16:45 11.04.2017
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием ГречкоЦеремония прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко15:41 11.04.2017
    Пикет против изменений в Трудовом кодексеУ Рады протестуют против изменений в Трудовом кодексе. Перекрыта Грушевского15:37 11.04.2017
    Обыски на одесском авиазаводеФискалы и военная прокуратура проводят обыски на Одесском авиазаводе14:25 11.04.2017
    Все фотоленты

    Выпускники Академии Нацгвардии отработали стрельбы и действия взвода в ходе оборонительного боя на полигоне в Харьковской области.

    Стрельбы проводились в селе Башкировка Чугуевского района.

    Смотрите также: Матиос о ходе расследования взрывов в Балаклее

    Напомним, в ночь на 23 марта в Балаклее Харьковской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов, что привело к их детонации. В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

    Ссылки по теме:
    Теги: