В сеть попали фото стрельб нацгвардейцев в Харьковской области

Выпускники Академии Нацгвардии отработали стрельбы и действия взвода в ходе оборонительного боя на полигоне в Харьковской области.

Стрельбы проводились в селе Башкировка Чугуевского района.

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Напомним, в ночь на 23 марта в Балаклее Харьковской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов, что привело к их детонации. В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.