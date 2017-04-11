наверх
11.04.201717:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Церемония прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко

    (обновлено: )214
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Председатель следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин на церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Святые iPhone 7 с молитвами к ПасхеВ России к Пасхе выпустили "святые" iPhone 7 с молитвами16:45 11.04.2017
    Пикет против изменений в Трудовом кодексеУ Рады протестуют против изменений в Трудовом кодексе. Перекрыта Грушевского15:37 11.04.2017
    Обыски на одесском авиазаводеФискалы и военная прокуратура проводят обыски на Одесском авиазаводе14:25 11.04.2017
    Прощание с Евгением ЕвтушенкоВ Москве простились с Евгением Евтушенко14:07 11.04.2017
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрывНа месте мощного взрыва в турецком Диярбакыре12:49 11.04.2017
    Мусор на улицах ЛьвоваПрогулка по Львову, утопающему в мусоре12:04 11.04.2017
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожарВо Франции после массовой драки сгорел дотла крупнейший лагерь беженцев10:52 11.04.2017
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальтМусоровоз провалился под асфальт в спальном районе Николаева03:11 11.04.2017
    День Освобождения ОдессыДень освобождения Одессы: оркестры, ветераны и янычары20:36 10.04.2017
    Все фотоленты
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.

    Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, скончавшийся в ночь на 8 апреля на 86 году жизни, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

    Прощание с Евгением Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Москве простились с Евгением Евтушенко

    В ходе прощания с космонавтом первый замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов отметил высокую "планку, которую Гречко задал нынешнему поколению космонавтов", которым придется много поработать, чтобы к ней приблизиться. Иванов выразил сожаление, что Гречко ушел "накануне самого светлого праздника", который мог для него существовать, — Дня космонавтики.

    Летавший с Гречко в одном экипаже космонавт Владимир Джанибеков отметил сосредоточенность своего коллеги, исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса космонавт Сергей Крикалев — его умение "невероятно точно рассказать об ощущениях, испытываемых человеком в космосе".

    "К нему относились с уважением, потому что он сам ко всем относился с уважением", — добавил, в свою очередь, космонавт Алексей Леонов.

    Проститься с Гречко также пришли гендиректор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, космонавты Юрий Романенко, Александр Калери, Анатолий Иванишин, Александр Скворцов, Алексей Овчинин, летчик-испытатель Анатолий Квочур и другие представители российской космонавтики.

    Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.

    Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.

    Напомним, 4 января в подмосковном Жуковском умер советский летчик-космонавт Игорь Волк.

    Ссылки по теме:
    Теги: