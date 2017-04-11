Церемония прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, скончавшийся в ночь на 8 апреля на 86 году жизни, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

В ходе прощания с космонавтом первый замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов отметил высокую "планку, которую Гречко задал нынешнему поколению космонавтов", которым придется много поработать, чтобы к ней приблизиться. Иванов выразил сожаление, что Гречко ушел "накануне самого светлого праздника", который мог для него существовать, — Дня космонавтики.

Летавший с Гречко в одном экипаже космонавт Владимир Джанибеков отметил сосредоточенность своего коллеги, исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса космонавт Сергей Крикалев — его умение "невероятно точно рассказать об ощущениях, испытываемых человеком в космосе".

"К нему относились с уважением, потому что он сам ко всем относился с уважением", — добавил, в свою очередь, космонавт Алексей Леонов.

Проститься с Гречко также пришли гендиректор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, космонавты Юрий Романенко, Александр Калери, Анатолий Иванишин, Александр Скворцов, Алексей Овчинин, летчик-испытатель Анатолий Квочур и другие представители российской космонавтики.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.

Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.

Напомним, 4 января в подмосковном Жуковском умер советский летчик-космонавт Игорь Волк.