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    В Москве простились с Евгением Евтушенко

    (обновлено: )102
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Поэтесса Лариса Рубальская на церемонии прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Вдова Евгения Евтушенко Мария Новикова и актер Вениамин Смехов на церемонии прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Писатель, историк Игорь Волгин на церемонии прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Сын Евгения Евтушенко Евгений (в центре) и вдова Мария Новикова на церемонии прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Москвичи на церемонии прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.

    Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся в США, прошло во вторник в Москве в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ).

    Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века.

    Первыми в Большой зал ЦДЛ прошли супруга и сыновья покойного. Гроб с телом поэта установили на сцене ЦДЛ, большие венки заняли все пространство под сценой. На экране демонстрировались фотографии из семейного архива.

    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
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    Конец эпохи: ушел из жизни Евгений Евтушенко - больше, чем поэт

    Поклонники творчества выдающегося поэта выстроились в очередь у ЦДЛ.

    Смотрите также: Умер Евгений Евтушенко — поэт, режиссер, сценарист и актер

    Поэт будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно его воле.

    Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

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