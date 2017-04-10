Фестиваль писанок во Львове

В начале апреля во Львове стартует VII Фестиваль писанок, который превращает город в настоящий музей писанки под открытым небом. Финальная часть фестиваля запланирована на 18 апреля.

Основной идеей Фестиваля писанок во Львове является популяризация пасхальных традиций и украшение города с помощью неотъемлемого символа Пасхи — писанки.

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С 1 по 18 апреля на пл. Музейной (возле Доминиканского собора) под открытым небом ежедневно с 11:00 до 20:00 открыта Галерея художественных писанок, где будут представлены полсотни полуметровых авторских писанок. Ежегодно Фестиваль писанок приобщает к созданию пасхальной атмосферы новых художников, как любителей, так и профессионалов.

Рядом с экспозицией будет действует и Пасхальная арт-мастерская. Все желающие, взрослые и дети, могут принять участие в мастер-классах по созданию традиционных писанок и свечей-писанок, а также пасхальных символов.