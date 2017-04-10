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    Фестиваль писанок во Львове

    1
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок во Львове
    Юный посетитель фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетительница фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетители фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетители фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетители фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетители фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетители фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетители фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Фестиваль писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетители фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль писанок во Львове
    Посетители фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Юный посетитель фестиваля писанок на Музейной площади во Львове.

    В начале апреля во Львове стартует VII Фестиваль писанок, который превращает город в настоящий музей писанки под открытым небом. Финальная часть фестиваля запланирована на 18 апреля.

    Основной идеей Фестиваля писанок во Львове является популяризация пасхальных традиций и украшение города с помощью неотъемлемого символа Пасхи — писанки. 

    Смотрите также: Всеукраинский фестиваль писанки на Софийской площади в Киеве

    С 1 по 18 апреля на пл. Музейной (возле Доминиканского собора) под открытым небом ежедневно с 11:00 до 20:00 открыта Галерея художественных писанок, где будут представлены полсотни полуметровых авторских писанок. Ежегодно Фестиваль писанок приобщает к созданию пасхальной атмосферы новых художников, как любителей, так и профессионалов.

    Рядом с экспозицией будет действует и Пасхальная арт-мастерская. Все желающие, взрослые и дети, могут принять участие в мастер-классах по созданию традиционных писанок и свечей-писанок, а также пасхальных символов.

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