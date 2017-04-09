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    Фотоленты

    Спасательные работы на месте падения воздушного шара в Турции

    (обновлено: )15
    Падение воздушного шара в Турции
    Падение воздушного шара в Турции
    Пострадавший после падения воздушного шара в Турции
    Пасадка воздушного шара в Турции
    Падение воздушного шара в Турции
    Падение воздушного шара в Турции
    Падение воздушного шара в Турции
    hurriyet.com.tr
    Падение воздушного шара в Турции
    Падение воздушного шара в Турции
    hurriyet.com.tr
    Пострадавший после падения воздушного шара в Турции
    Пострадавший после падения воздушного шара в Турции
    hurriyet
    Пасадка воздушного шара в Турции
    Пасадка воздушного шара в Турции
    @FuatKircaali
    Падение воздушного шара в Турции
    Падение воздушного шара в Турции
    @trthaber

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    В результате падения воздушного шара в турецкой Каппадокии погиб турист из Франции, заявил РИА Новости представитель полиции провинции Невшехир, где произошла авария.

    По его словам, ранения получили граждане Франции, Колумбии и Турции.

    "Сегодня утром при жесткой посадке воздушного шара из-за сильного ветра погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 — Турции. Россиян среди пострадавших нет. Состояние раненых удовлетворительное, опасности их жизни нет", — сказал собеседник агентства.

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