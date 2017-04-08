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    Фотоленты

    Поехал на Закарпатье, как побывал в Венгрии

    (обновлено: )70120
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Валентин Цимох

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    Тревожные слухи о том, что венгерская диаспора не без поддержки официального Будапешта собралась обустроить для себя автономию, всерьез напугала украинских политиков. Вспомнив, чем закончилось ущемление нацменьшинств в Крыму и на Донбассе, политики забили в колокола, толком не разобравшись в ситуации.

    Чтобы понять, чего, собственно, хотят украинские венгры, и есть ли в их намерениях признаки сепаратизма, корреспондент РИА Новости Украина оправился на Закарпатье.

    Подробнее читайте в материале "Сепаратистский патриотизм Закарпатья: успешная Венгрия или бедная Украина?".

    Читайте также: Сепаратизм на Закарпатье? Как в Ужгороде мечтают о Великой Венгрии

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