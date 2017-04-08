Поехал на Закарпатье, как побывал в Венгрии

Тревожные слухи о том, что венгерская диаспора не без поддержки официального Будапешта собралась обустроить для себя автономию, всерьез напугала украинских политиков. Вспомнив, чем закончилось ущемление нацменьшинств в Крыму и на Донбассе, политики забили в колокола, толком не разобравшись в ситуации.

Чтобы понять, чего, собственно, хотят украинские венгры, и есть ли в их намерениях признаки сепаратизма, корреспондент РИА Новости Украина оправился на Закарпатье.

Подробнее читайте в материале "Сепаратистский патриотизм Закарпатья: успешная Венгрия или бедная Украина?".

Читайте также: Сепаратизм на Закарпатье? Как в Ужгороде мечтают о Великой Венгрии