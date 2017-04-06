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    Фотоленты

    Последствия ночных столкновений в Полтаве: кровь и снесенная арка

    Тема:

    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве (9)

    39001
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини

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    Вечером в среду в Полтаве мирный протест перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. По данным полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Два пострадавших участника АТО прооперированы, сообщила волонтер Наталия Гранчак.

    Смотрите также: Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий

    С помощью инструментов арку удалось снести. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

    В результате столкновений были задержаны 12 человек, заявил утром в четверг руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Юрий Сулаев.

    Как выглядит место ночных стычек, смотрите в фоторепортаже.

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