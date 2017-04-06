Последствия ночных столкновений в Полтаве: кровь и снесенная арка

Вечером в среду в Полтаве мирный протест перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. По данным полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Два пострадавших участника АТО прооперированы, сообщила волонтер Наталия Гранчак.

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С помощью инструментов арку удалось снести. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

В результате столкновений были задержаны 12 человек, заявил утром в четверг руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Юрий Сулаев.

Как выглядит место ночных стычек, смотрите в фоторепортаже.