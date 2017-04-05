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    "Остановите войну". Пикет под посольством Украины в Риге

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (42)

    (обновлено: )55830
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан

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    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге

    Пикет против военных действий в Донбассе прошел во вторник возле здания посольства Украины в столице Латвии.

    Участники акции зачитали списки погибших на востоке Украины детей и выпустили в небо черные воздушные шары.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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