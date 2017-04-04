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    Фотоленты

    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (261)

    (обновлено: )12210
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    facebook.com/igor.zinkevych
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    facebook.com/igor.zinkevych
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    facebook.com/igor.zinkevych
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    facebook.com/igor.zinkevych
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    vk.com / Юлія Нестер
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    vk.com / Юлія Нестер

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    Во Львове мусоровоз провалился в канализационный люк, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

    Отмечается, что авария произошла около 8.00 во вторник, 4 апреля, во дворе на улице Липовая аллея.

    "По результатам предварительного обследования специалистов Львовводоканала на месте провала мусоровоза нет сетей канализации и водопровода, которые находились бы на балансе предприятия. Выяснить ситуацию подробнее можно будет после того, как вытянут автомобиль", – говорится в сообщении.

    Смотрите также: Фонтаны на Крещатике: ремонтные работы и запуск

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