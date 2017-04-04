Во Львове мусоровоз провалился под асфальт

Во Львове мусоровоз провалился в канализационный люк, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Отмечается, что авария произошла около 8.00 во вторник, 4 апреля, во дворе на улице Липовая аллея.

"По результатам предварительного обследования специалистов Львовводоканала на месте провала мусоровоза нет сетей канализации и водопровода, которые находились бы на балансе предприятия. Выяснить ситуацию подробнее можно будет после того, как вытянут автомобиль", – говорится в сообщении.

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