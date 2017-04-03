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    Парламентские выборы в Армении

    11
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Президент Армении Серж Саргсян голосует на выборах в Национальное собрание
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении
    Мужчина голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Мужчина голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Женщина прикладывает палец к сканеру отпечатка пальца на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке № 9/47 в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Женщина прикладывает палец к сканеру отпечатка пальца на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Голосование на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Местные жители голосуют на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Председатель партии “Свободные демократы” Хачатур Кокобелян голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Председатель партии "Армянское возрождение" Артур Багдасарян голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке № 9/47 в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Лидер Коммунистической партии Армении (КПА) Тачат Саркисян голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке № 9/47 в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Армянский актер, сценарист, продюсер Айк Марутян голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке № 9/47 в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Армянский актер, сценарист, продюсер Айк Марутян голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке № 9/47 в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Президент Армении Серж Саргсян голосует на выборах в Национальное собрание
    Президент Армении Серж Саргсян голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении
    Брошюра избирательный кодекс Республики Армения (специальное издание) на избирательном участке в Ереване во время выборов в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк

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    Мужчина голосует на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении на избирательном участке в Ереване.

    Три политические силы проходят в парламент Армении на выборах по итогам обработки данных со 143 участков из 2009, правящая Республиканская партия (РПА) лидирует с 55,58%, сообщил на пресс-конференции секретарь Центризбиркома республики Армен Смбатян.

    "Республиканская партия Армении набирает 55,58%, или 16 тысяч 325 голосов, блок "Царукян" набирает 23,04%, или 6 тысяч 767 голосов, "Дашнакцутюн" набирает 9,77%", — сказал Смбатян.

    Читайте также: Парламентские выборы в Армении на низком старте

    Согласно данным ЦИК, остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

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