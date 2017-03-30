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    Фотоленты

    Во Львове протестовали против российского такси

    (обновлено: )7801
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1
    Во Львове протестовали против российского такси
    Во Львове протестовали против российского такси
    Facebook Varta1 - Варта1

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    Во Львове протестовали против российского такси

    Во Львове в четверг таксисты протестовали против сервиса Яндекс.Такси и такси Uber. В акции приняли участие около 300 человек. Автомобили участников протеста перекрыли несколько центральных улиц города.

    Смотрите также: Во Львове вход в российский банк заковали в цепи

    Также участниками акции инициировано обращение в Верховную Раду относительно изменений в законодательстве и налогообложении перевозок таксистами. 

    Ранее сообщалось, что во Львове группа молодых людей устроила акцию против работы российской "дочки" VS Bank. Входные двери заковали в цепи и повесили похоронные венки, а также зажгли файера.

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