Во Львове протестовали против российского такси

Во Львове в четверг таксисты протестовали против сервиса Яндекс.Такси и такси Uber. В акции приняли участие около 300 человек. Автомобили участников протеста перекрыли несколько центральных улиц города.

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Также участниками акции инициировано обращение в Верховную Раду относительно изменений в законодательстве и налогообложении перевозок таксистами.

Ранее сообщалось, что во Львове группа молодых людей устроила акцию против работы российской "дочки" VS Bank. Входные двери заковали в цепи и повесили похоронные венки, а также зажгли файера.