В Запорожье загорелся трамвай

В Запорожье на остановке в районе ул. Базарной загорелся трамвай. Пассажиры едва успели покинуть транспортное средство.

По информации местного издания Репортер, на месте работают правоохранители и две машины ГСЧС. Информации о пострадавших нет. Что стало причиной возгорания станет известно немного позже. Черный дым окутал всю прилегающую территорию.

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Ранее сообщалось, что в Одессе трамвай сошел с рельсов, повредив пять машин.