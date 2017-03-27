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    Фотоленты

    В Запорожье загорелся трамвай

    (обновлено: )51
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    reporter-ua.com
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    reporter-ua.com
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    reporter-ua.com
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    reporter-ua.com
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    reporter-ua.com
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    reporter-ua.com
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    reporter-ua.com
    В Запорожье загорелся трамвай
    В Запорожье загорелся трамвай
    reporter-ua.com

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    В Запорожье загорелся трамвай

    В Запорожье на остановке в районе ул. Базарной загорелся трамвай. Пассажиры едва успели покинуть транспортное средство.

    По информации местного издания Репортер, на месте работают правоохранители и две машины ГСЧС. Информации о пострадавших нет. Что стало причиной возгорания станет известно немного позже. Черный дым окутал всю прилегающую территорию.

    Смотрите также фотоленту: Ликвидация последствий взрывов и разрушений в Балаклее

    Ранее сообщалось, что в Одессе трамвай сошел с рельсов, повредив пять машин.

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