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    Бойкот российских магазинов и ресторанов в Киеве

    (обновлено: )1065119
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news

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    Бойкот российских магазинов и ресторанов

    На минувших выходных в Киеве активисты в ряде ТРЦ бойкотировали рестораны и магазины, принадлежащие гражданам России.

    Так, сообщается, что участники акции агитировали за бойкот магазинов "Violet", "Carlo Pazolini" и кафе "Кофе-хауз".

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    Активисты также побывали и в ТРЦ "Район", где охране комплекса пришлось закрыть "Спортмастер", "Gloria jeans" и "Ostin".

    Вместе с тем, акция не обошла вниманием и ресторан "Ogorod", куда в результате протестов прибыли сотрудники ГСО и патрульные.

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