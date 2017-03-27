Бойкот российских магазинов и ресторанов в Киеве

На минувших выходных в Киеве активисты в ряде ТРЦ бойкотировали рестораны и магазины, принадлежащие гражданам России.

Так, сообщается, что участники акции агитировали за бойкот магазинов "Violet", "Carlo Pazolini" и кафе "Кофе-хауз".

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Активисты также побывали и в ТРЦ "Район", где охране комплекса пришлось закрыть "Спортмастер", "Gloria jeans" и "Ostin".

Вместе с тем, акция не обошла вниманием и ресторан "Ogorod", куда в результате протестов прибыли сотрудники ГСО и патрульные.