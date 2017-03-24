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    Фотоленты

    Фотоитоги 24 марта: эвакуация населения из Балаклеи и винницкий "Сбербанк" "в крови"

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (80)

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    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Эвакуация населения в Балаклее
    В Виннице облили кровью отделение Сбербанка
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Задержание на взятке инспектора-ревизора ГФС
    Петр Порошенко на 25-летии создания СБУ
    Обвал моста во Львовской области
    Крушение парома Севоль
    Дом профсоюзов
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи.
    УНИАН
    Эвакуация населения в Балаклее
    Эвакуация населения в Балаклее.
    УНИАН
    В Виннице облили кровью отделение Сбербанка
    В Виннице облили "кровью" отделение "Сбербанка".
    vezha.vn.ua
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи.
    Facebook Николая Нагорного
    Задержание на взятке инспектора-ревизора ГФС
    Задержание на взятке инспектора-ревизора ГФС в Киеве.
    mvs.gov.ua
    Петр Порошенко на 25-летии создания СБУ
    Петр Порошенко на 25-летии создания СБУ.
    пресс-служба президента
    Обвал моста во Львовской области
    Обвал моста во Львовской области.
    facebook.com/Oleg Bonchynskyy
    Крушение парома Севоль
    Крушение парома "Севоль".
    Ed JONES / AFP
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов в Киеве на Майдане Незалежности.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией.
    facebook.com/ffukraine

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    Снаряды в жилом секторе Балаклеи.

    Председатель Харьковской областной администрации Юлия Светличная сообщила, что уже эвакуированы около 36 тысяч жителей города Балаклея и близлежащих сел. На месте развернуты 24 эвакуационных пункта, куда доставляют всех, кто не смог выехать на своих автомобилях или не имеет другого места жительства. Все, кто находится сейчас в эвакуационных пунктах, будут обеспечены необходимыми продуктами питания, стационарными кроватями и постельным бельем. По ее словам, принимаются все меры для безопасности жителей района. В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада, ранее сообщалось об эвакуации 20 тысяч жителей и сокращении интенсивности взрывов боеприпасов. В результате ЧП погибла женщина, еще одна ранена. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

    Смотрите также: Разрушенные осколками снарядов жилые дома Балаклеи

    В Виннице в пятницу, 24 марта, активисты "Национального корпуса" сковали цепью двери и облили краской. Участники акции также жгли файеры и дымовые шашки. По словами организаторов, об акции было предупреждено руководство банка и его сотрудники.

    Смотрите также: В Виннице облили "кровью" отделение "Сбербанка"

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