Фотоитоги 24 марта: эвакуация населения из Балаклеи и винницкий "Сбербанк" "в крови"

Председатель Харьковской областной администрации Юлия Светличная сообщила, что уже эвакуированы около 36 тысяч жителей города Балаклея и близлежащих сел. На месте развернуты 24 эвакуационных пункта, куда доставляют всех, кто не смог выехать на своих автомобилях или не имеет другого места жительства. Все, кто находится сейчас в эвакуационных пунктах, будут обеспечены необходимыми продуктами питания, стационарными кроватями и постельным бельем. По ее словам, принимаются все меры для безопасности жителей района. В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада, ранее сообщалось об эвакуации 20 тысяч жителей и сокращении интенсивности взрывов боеприпасов. В результате ЧП погибла женщина, еще одна ранена. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

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В Виннице в пятницу, 24 марта, активисты "Национального корпуса" сковали цепью двери и облили краской. Участники акции также жгли файеры и дымовые шашки. По словами организаторов, об акции было предупреждено руководство банка и его сотрудники.

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