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    Фотоленты

    Фотоитоги 23 марта: убийство Вороненкова и взрыв боеприпасов в Балаклее

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (49)

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    Убийство Дениса Вороненкова
    В центре Киева застрелили двух человек
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Геннадий Зубко и председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная в Харьковской области
    Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов во время заседания Верховной Рады
    Митинг под Верховной Радой
    Садового отправили в чистилище
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Убийство Дениса Вороненкова
    Экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова убили в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева застрелили двух человек
    Экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова убили в центре Киева.
    facebook.com/alisa.berezutska
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее.
    REUTERS Alexander Sadovoy
    Премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Геннадий Зубко и председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная в Харьковской области
    Премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Геннадий Зубко и председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная в Харьковской области.
    УНИАН
    Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов во время заседания Верховной Рады
    Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов во время заседания Верховной Рады.
    УНИАН
    Митинг под Верховной Радой
    Под Верховной Радой прошел митинг активистов Независимого профсоюза работников Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Садового отправили в чистилище
    dyvys.info
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" открылась после ремонта.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова убили в центре Киева.

    В четверг глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло у элитной гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева и оно может быть заказным. По его словам, раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, "находились под надежной охраной в одном из лечебных учреждений". Напомним, из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    Смотрите также: Убийство Вороненкова. Эксклюзивные кадры с места расстрела (18+)

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

    Смотрите также: Убийство беглого депутата Госдумы: первые кадры с места ЧП (18+)

    В Балаклее произошел мощный взрыв на военной базе. Некоторые ракеты взрывались далеко за пределами воинской части. Местные жители пишут о том, что взрывы были слышны за десятки километров от места происшествия.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

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