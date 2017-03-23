Фотоитоги 23 марта: убийство Вороненкова и взрыв боеприпасов в Балаклее

В четверг глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло у элитной гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева и оно может быть заказным. По его словам, раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, "находились под надежной охраной в одном из лечебных учреждений". Напомним, из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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В Балаклее произошел мощный взрыв на военной базе. Некоторые ракеты взрывались далеко за пределами воинской части. Местные жители пишут о том, что взрывы были слышны за десятки километров от места происшествия.

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