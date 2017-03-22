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    Фотоленты

    Королевская чета почтила память жертв терактов в Брюсселе

    (обновлено: )20
    День памяти жертв теракта в Брюсселе
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп и его супруга Матильда
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп
    День памяти жертв теракта в Брюсселе
    День памяти жертв теракта в Брюсселе
    День памяти жертв теракта в Брюсселе
    День памяти жертв теракта в Брюсселе
    День памяти жертв теракта в Брюсселе.
    REUTERS Didier Lebrun/Pool
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп и его супруга Матильда
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп и его супруга Матильда.
    REUTERS Didier Lebrun/Pool
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп.
    REUTERS Yves Herman
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп.
    REUTERS Yves Herman
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп
    День памяти жертв теракта в Брюсселе: король Филипп.
    REUTERS Yves Herman
    День памяти жертв теракта в Брюсселе
    День памяти жертв теракта в Брюсселе.
    REUTERS Yves Herman
    День памяти жертв теракта в Брюсселе
    День памяти жертв теракта в Брюсселе.
    REUTERS Yves Herman
    День памяти жертв теракта в Брюсселе
    День памяти жертв теракта в Брюсселе.
    REUTERS Yves Herman

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    День памяти жертв теракта в Брюсселе.

    Король бельгийцев Филипп, королева Матильда и правительство Бельгии почтили память жертв терактов в международном аэропорту Брюсселя и на станции столичного метро Мальбек, где ровно год назад при взрывах погибли 32 человека, передает корреспондент РИА Новости.

    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Toby Melville
    Атаки в центре Лондона: могли пострадать до десяти человек (18+)

    Церемония началась в брюссельском аэропорту. Напротив зала вылета аэропорта, взорванного террористами 22 марта 2016 года и восстановленного несколько месяцев спустя, вдовец одной из жертв теракта — Эди Ван Кальстер исполнил песню, которую он посвятил памяти своей жены Фабьен. Затем ведущая церемонии зачитала имена 16 жертв теракта, и после возложения траурного венка королем Филиппом, королевская чета, министры и близкие погибших провели минуту молчания — минуту в минуту год спустя после взрывов. Затем королевская чета пообщалась с семьями погибших, которых журналистам беспокоить запретили.

    В коммуне Завентем, неподалеку от здания аэропорта, в ходе памятных мероприятий была открыта отреставрированная бронзовая скульптура работы известного бельгийского скульптора Оливье Стребеля, которая получила повреждения во время теракта – она находилась в зале вылета.

    Смотрите также: Последствия теракта на мосту в Лондоне: вид с воздуха

    Из аэропорта гости отправились на поезде на станцию метро Мальбек и провели минуту молчания в 9:11 – время, когда 22 марта 2016 года террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне поезда брюссельской подземки. Жертвами взрыва в метро стали 16 человек.

    После церемонии на станции Мальбек участники приняли участие в открытии памятника всем жертвам теракта – металлической композиции, созданной бельгийским скульптором Жан-Анри Компером и установленной на пешеходной улице в европейском квартале Брюсселя.

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