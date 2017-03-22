Королевская чета почтила память жертв терактов в Брюсселе

Король бельгийцев Филипп, королева Матильда и правительство Бельгии почтили память жертв терактов в международном аэропорту Брюсселя и на станции столичного метро Мальбек, где ровно год назад при взрывах погибли 32 человека, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония началась в брюссельском аэропорту. Напротив зала вылета аэропорта, взорванного террористами 22 марта 2016 года и восстановленного несколько месяцев спустя, вдовец одной из жертв теракта — Эди Ван Кальстер исполнил песню, которую он посвятил памяти своей жены Фабьен. Затем ведущая церемонии зачитала имена 16 жертв теракта, и после возложения траурного венка королем Филиппом, королевская чета, министры и близкие погибших провели минуту молчания — минуту в минуту год спустя после взрывов. Затем королевская чета пообщалась с семьями погибших, которых журналистам беспокоить запретили.

В коммуне Завентем, неподалеку от здания аэропорта, в ходе памятных мероприятий была открыта отреставрированная бронзовая скульптура работы известного бельгийского скульптора Оливье Стребеля, которая получила повреждения во время теракта – она находилась в зале вылета.

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Из аэропорта гости отправились на поезде на станцию метро Мальбек и провели минуту молчания в 9:11 – время, когда 22 марта 2016 года террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне поезда брюссельской подземки. Жертвами взрыва в метро стали 16 человек.

После церемонии на станции Мальбек участники приняли участие в открытии памятника всем жертвам теракта – металлической композиции, созданной бельгийским скульптором Жан-Анри Компером и установленной на пешеходной улице в европейском квартале Брюсселя.