Конь Щорса в Киеве остался без ноги

В Киеве конь, который является частью памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко, лишился части ноги.

Официальной реакции городской власти по поводу произошедшего пока нет.

Ранее в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА заявили, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут. В их число входит памятник Щорсу в Киеве. Ценность памятников определяет специально созданный экспертный совет.

Николай Щорс был офицером военного времени Русской императорской армии, командиром украинских повстанческих формирований, начальником дивизии Красной армии времён Гражданской войны в России, членом Коммунистической партии с осени 1918 года.

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