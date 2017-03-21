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    Фотоленты

    Конь Щорса в Киеве остался без ноги

    Тема:

    На металлолом. Украина против советских памятников (672)

    (обновлено: )39105
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу

    В Киеве конь, который является частью памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко, лишился части ноги.

    Официальной реакции городской власти по поводу произошедшего пока нет. 

    Ранее в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА заявили, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут. В их число входит памятник Щорсу в Киеве. Ценность памятников определяет специально созданный экспертный совет.

    Николай Щорс был офицером военного времени Русской императорской армии, командиром украинских повстанческих формирований, начальником дивизии Красной армии времён Гражданской войны в России, членом Коммунистической партии с осени 1918 года.

    Смотрите также: В Киеве Воздухофлотский мост трещит по швам

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