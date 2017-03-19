наверх
19.03.201719:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Строительство военного городка на полигоне "Широкий Лан"

    (обновлено: )8901
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    На полигоне Широкий Лан начали строить бригадный лагерь
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Министерство обороны Украины
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Министерство обороны Украины
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Министерство обороны Украины
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Министерство обороны Украины
    На полигоне Широкий Лан начали строить бригадный лагерь
    На полигоне "Широкий Лан" начали строить бригадный лагерь
    Юрий Бирюков / Facebook

    Рекомендуем

    Легендарный американский певец и композитор Чак БерриУмер легенда рок-н-ролла Чак Берри12:45 19.03.2017
    Мусор во ЛьвовеГоры мусора во Львове09:00 19.03.2017
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской областиАрсенал тяжелого вооружения, обнаруженный СБУ в Запорожской области03:36 19.03.2017
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантовМитинг в Варшаве против украинских мигрантов00:43 19.03.2017
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем ЯруКиевляне очистили от краски оскверненный памятник Елене Телиге21:18 18.03.2017
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блокамиТернополь против "Сбербанка": замуровали17:33 18.03.2017
    Парад в честь святого Патрика в Нью-ЙоркеПарад в честь святого Патрика в Нью-Йорке14:59 18.03.2017
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в НиколаевеДТП в Николаеве: военный бензовоз врезался в зоомагазин10:32 18.03.2017
    Акция против Сбербанка в ДнепреДнепр: последствия "визита" националистов в "Сбербанк"05:50 18.03.2017
    Все фотоленты

    На полигоне "Широкий Лан" началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

    Смотрите также: Учения ВС США и Румынии в Черном море SPRING STORM 17

    По его словам, никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.

    "А в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава", — сообщил советник президента.

    "И все это должно быть построено до конца этого года. Отчет министру обороны — еженедельно", — говорится в сообщении Бирюкова.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки