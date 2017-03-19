Строительство военного городка на полигоне "Широкий Лан"

На полигоне "Широкий Лан" началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

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По его словам, никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.

"А в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава", — сообщил советник президента.

"И все это должно быть построено до конца этого года. Отчет министру обороны — еженедельно", — говорится в сообщении Бирюкова.