Парад в честь святого Патрика в Нью-Йорке

Парад в честь святого Патрика впервые прошел рядом с резиденцией президента США в Нью-Йорке: традиционное шествие растягивается по Пятой авеню, где между 56-й и 57-й улицей располагается небоскреб Trump Tower, который уже получил неофициальное название "Северный Белый дом".

Число полицейских на прилегающих к башне Трампа улицах в пятницу было увеличено. Зрителям было запрещено останавливаться на этом участке, как у здания, так и на противоположной стороне авеню..

В шумной и красочной колонне 256-го парада в этом году было 150 тысяч участников. В шествии по традиции приняли участие военные оркестры, ветераны различных военных кампаний США, офицеры полиции Нью-Йорка, студенческие организации, и, конечно, оркестры в ирландских клетчатых килтах, исполняющие на волынках национальные мелодии.

До двух миллионов зрителей выстроились в эту пятницу вдоль Пятой авеню. Однако на этот раз зеленым футболкам многие предпочли теплые куртки. В прошлом году в этот день температура прогрелась до 15-17 градусов тепла, в этом — лишь до 4.

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