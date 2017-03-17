Фотоитоги 17 марта: Насиров на воле, корабли НАТО в Одессе, ДТП в Николаеве

Вышедший из СИЗО под залог отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявил, что электронный браслет на него уже надели, однако показать его отказался. Он подчеркнул, что не собирается покидать страну после внесения залога. Отстраненный глава ГФС считает себя невиновным и собирается доказывать это в суде.

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В порт Одессы зашли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2), сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook. В порт зашли штабной корабль "Контр-адмирал К. Черницкий" (ORP Kontradmiral Xawery Czernicki, ВМС Польши), морские тральщики "Дуэро" (ESPS Duero, ВМС Испании), "Ротвейль" (FGS Rottweil, ВМС Германии), и "Аланья" (TCG Alanya, ВМС Турции).

Визит кораблей продлится до 20 апреля. А 18 марта с 14.00 до 16.00 они будут открыты для посещений.

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В Николаеве в микрорайоне Варваровка военный бензовоз въехал в зоомагазин, сообщает "Новости N". По данным издания, у бензовоза "ЗИЛ-131" на спуске отказали тормоза. В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении. Бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВМС Украины.

В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания.

В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал.