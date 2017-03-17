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    Фотоитоги 17 марта: Насиров на воле, корабли НАТО в Одессе, ДТП в Николаеве

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (201)

    (обновлено: )233
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Николаеве военный бензовоз въехал в магазин
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
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    Генеральный директор компании Joma Хосе Мануэль Лопес, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время презентации новой формы сборной Украины по футболу
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Насиров намерен доказать свою невиновность в суде.
    УНИАН
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО.
    Думская.net
    В Николаеве военный бензовоз въехал в магазин
    В Николаеве военный бензовоз въехал в магазин.
    Преступности. НЕТ
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу.
    REUTERS Mariana Bazo
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    "Национальный корпус" устроил пикет под киевским отделением "Сбербанка".
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели".
    twitter.com/TourismIreland
    МВД запустило мобильные сервисные центры
    МВД запустило мобильные сервисные центры.
    МВД Украины
    Международную трассу Киев-Варшава перекрыли копатели янтаря
    Международную трассу Киев-Варшава перекрыли копатели янтаря.
    olevsk.com.ua
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины.
    УНИАН
    Генеральный директор компании Joma Хосе Мануэль Лопес, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время презентации новой формы сборной Украины по футболу
    Генеральный директор компании Joma Хосе Мануэль Лопес, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время презентации новой формы сборной Украины по футболу.
    УНИАН

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    Роман Насиров после выхода из СИЗОНа свободу за 100 миллионов. Выход Насирова из Киевского СИЗО01:56 17.03.2017
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    Насиров намерен доказать свою невиновность в суде.

    Вышедший из СИЗО под залог отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявил, что электронный браслет на него уже надели, однако показать его отказался. Он подчеркнул, что не собирается покидать страну после внесения залога. Отстраненный глава ГФС считает себя невиновным и собирается доказывать это в суде.

    Читайте также: Открытый плевок в лицо обществу. Корнейчук о залоге за Насирова

    В порт Одессы зашли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2), сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook. В порт зашли штабной корабль "Контр-адмирал К. Черницкий" (ORP Kontradmiral Xawery Czernicki, ВМС Польши), морские тральщики "Дуэро" (ESPS Duero, ВМС Испании), "Ротвейль" (FGS Rottweil, ВМС Германии), и "Аланья" (TCG Alanya, ВМС Турции).

    Визит кораблей продлится до 20 апреля. А 18 марта с 14.00 до 16.00 они будут открыты для посещений.

    Смотрите также: Китайские пожарные снялись для "горячего" календаря

    В Николаеве в микрорайоне Варваровка военный бензовоз въехал в зоомагазин, сообщает "Новости N". По данным издания, у бензовоза "ЗИЛ-131" на спуске отказали тормоза. В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении. Бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВМС Украины.

    В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания. 

    В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал. 

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