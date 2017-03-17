Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"

Ежегодно 17 марта отмечается День Святого Патрика — покровителя Ирландии. Этот праздник уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами страны и отмечается в разных странах мира.

Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых — собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.

Мэвин Суккат – будущий святой Патрик – родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но юноша спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 430-х годах будущий святой начал свою миссию.

Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что стараниями Патрика оно было принято практически бескровно. Хотя Патрик и не был первым ирландским епископом, его называют апостолом этой страны, которая стала посылать миссионеров в страны Европы.

Святой Патрик скончался 17 марта 463 года (по другим сведениям – 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную, поэтому почитается в православных церквах. В Русской православной церкви он известен как святой Патрикий, день его памяти отмечается 30 марта по новому стилю.

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Ирландцы начали отмечать День Святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI веках, причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века этот день был включен в литургический календарь католической церкви. Церковное торжество переносится, если день памяти святого выпадает на Страстную неделю (неделя перед Пасхой). Светский праздник практически во всех странах проводится 17 марта, в некоторых он растягивается на несколько дней.

К народным — традиция распития спиртного в пабе. Изначально наиболее распространенным напитком в этот день был виски, впоследствии очень популярным стал эль.

По народной традиции в этот день принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник. Впервые об этом обычае упоминается в 1689 году. До этого года ирландцы носили на груди кресты святого Патрика. Вплоть до XVIII века обычай ношения трилистника считался вульгарным, но с течением времени традиция прижилась.

В день праздника все города Ирландии "зеленеют": люди рисуют на лицах ирландские флаги, прикрепляют охапки клевера к головным уборам и костюмам, одеваются в праздничные одежды, даже пьют зеленое пиво.