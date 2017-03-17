наверх
17.03.201716:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"

    (обновлено: )25
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/IrishQuote
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/IrlEmbLisbon
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/IrlEmbKenya
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/irlscotland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/Independent_ie
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"
    twitter.com/TourismIreland

    Рекомендуем

    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка"Нацкорпус" под "Сбербанком" в Киеве: карты, бочки и палатки14:04 17.03.2017
    Модель из Луганска украсила обложку итальянского журнала PlayboyУроженка Луганска засветилась на обложке Playboy12:55 17.03.2017
    В Одессу зашли четыре корабля НАТОВ Одессу зашли четыре корабля НАТО12:23 17.03.2017
    Последствия масштабного наводнения в ПеруМасштабное наводнение в Перу: более 60 жертв10:42 17.03.2017
    Роман Насиров после выхода из СИЗОНа свободу за 100 миллионов. Выход Насирова из Киевского СИЗО01:56 17.03.2017
    Атака на Сбербанк в ЧерниговеФотоитоги 16 марта: атаки на "Сбербанк", теракт в Париже, экс-легионеры СС в Риге17:45 16.03.2017
    Атака на Сбербанк в ЧерниговеНападение на "Сбербанк" в Чернигове17:03 16.03.2017
    Взрыв в парижском офисе МВФТеракт в парижском офисе МВФ15:59 16.03.2017
    Задержания во время шествия легионеров СС в РигеВ Риге прошло шествие бывших легионеров СС14:38 16.03.2017
    Все фотоленты
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"

    Ежегодно 17 марта отмечается День Святого Патрика — покровителя Ирландии. Этот праздник уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами страны и отмечается в разных странах мира.

    День Святого Патрика в Одессе
    Думская.net
    День святого Патрика в Одессе

    Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых — собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.

    Мэвин Суккат – будущий святой Патрик – родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но юноша спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 430-х годах будущий святой начал свою миссию.

    Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что стараниями Патрика оно было принято практически бескровно. Хотя Патрик и не был первым ирландским епископом, его называют апостолом этой страны, которая стала посылать миссионеров в страны Европы.

    Святой Патрик скончался 17 марта 463 года (по другим сведениям – 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную, поэтому почитается в православных церквах. В Русской православной церкви он известен как святой Патрикий, день его памяти отмечается 30 марта по новому стилю.

    Смотрите также: Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма "Полина"

    Ирландцы начали отмечать День Святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI веках, причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века этот день был включен в литургический календарь католической церкви. Церковное торжество переносится, если день памяти святого выпадает на Страстную неделю (неделя перед Пасхой). Светский праздник практически во всех странах проводится 17 марта, в некоторых он растягивается на несколько дней.

    К народным — традиция распития спиртного в пабе. Изначально наиболее распространенным напитком в этот день был виски, впоследствии очень популярным стал эль.

    По народной традиции в этот день принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник. Впервые об этом обычае упоминается в 1689 году. До этого года ирландцы носили на груди кресты святого Патрика. Вплоть до XVIII века обычай ношения трилистника считался вульгарным, но с течением времени традиция прижилась.

    В день праздника все города Ирландии "зеленеют": люди рисуют на лицах ирландские флаги, прикрепляют охапки клевера к головным уборам и костюмам, одеваются в праздничные одежды, даже пьют зеленое пиво.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки