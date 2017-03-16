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    Фотоленты

    Пожар в заповеднике. На Закарпатье сгорела знаменитая Долина нарциссов

    (обновлено: )3
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    Долина нарциссов на Закарпатье во время цветения
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    facebook.com/alla.hayatova
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    facebook.com/alla.hayatova
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    Местные СМИ предполагают, что причиной пожара стало сжигание сухостоя
    uzhgorod.net.ua
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    Долина нарциссов - заповедная зона
    uzhgorod.net.ua
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье под Хустом выгорела часть Долины нарциссов
    uzhgorod.net.ua
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    Мусор не горит
    uzhgorod.net.ua
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    Уникальное поле, которое является заповедной зоной, сплошь покрыто черными пятнами сгоревшей травы
    uzhgorod.net.ua
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    Местные власти пока не спешат с комментариями
    uzhgorod.net.ua
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов
    uzhgorod.net.ua
    Долина нарциссов на Закарпатье во время цветения
    Долина нарциссов на Закарпатье во время цветения
    Фото из открытых источников

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    На Закарпатье сгорела Долина нарциссов

    В Закарпатской области выгорела часть заповедной зоны — Долины нарциссов, расположенной недалеко от города Хуст.

    Как сообщает местное издание Uzhgorod.net.ua вероятной причиной возгорание является сожжение сухостоя и прошлогодней травы. Местные власти на данный момент комментировать происшествие не готовы.

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    Поле нарциссов — это часть Карпатского биосферного заповедника, в котором действует особый природоохранный режим. Эта территория является уникальным местом жизни не только для узколистного нарцисса, а в целом особой охраняемой экосистемой.

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