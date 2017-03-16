Пожар в заповеднике. На Закарпатье сгорела знаменитая Долина нарциссов

В Закарпатской области выгорела часть заповедной зоны — Долины нарциссов, расположенной недалеко от города Хуст.

Как сообщает местное издание Uzhgorod.net.ua вероятной причиной возгорание является сожжение сухостоя и прошлогодней травы. Местные власти на данный момент комментировать происшествие не готовы.

Смотрите также: Пламя до небес. Крупный пожар на Троещине в Киеве

Поле нарциссов — это часть Карпатского биосферного заповедника, в котором действует особый природоохранный режим. Эта территория является уникальным местом жизни не только для узколистного нарцисса, а в целом особой охраняемой экосистемой.