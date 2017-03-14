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    День украинского добровольца в Киеве

    (обновлено: )13702
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве
    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    День украинского добровольца в Киеве

    Во вторник в Киеве на Майдане Незалежности в мероприятиях по случаю Дня украинского добровольца принимают участие около 500 человек, сообщает УНИАН.

    Отмечается, что бойцы батальона Национальной гвардии им. С. Кульчицкого выстроились на Аллее Героев Небесной сотни и двумя колоннами отправились на Майдан Незалежности. 

    Также бойцы Нацгвардии и другие участники мероприятия почтили память погибших во время Революции достоинства, возложив цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни. 

    Организаторы мероприятия под стелой обустроили сцену, с которой выступают народные депутаты Украины, добровольцы, волонтеры, представители патриотических организаций, формировавших первые добровольческие батальоны. 

    Смотрите также: Торговая блокада: пикет у Администрации президента в Киеве

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