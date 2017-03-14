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    Фотоленты

    Фэшн-эксперимент модного блогера взорвал соцсети

    (обновлено: )99
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина
    instagram.com/siduations

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    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея Праватитина

    Американец Сидней Праватитин ведет оригинальный фэшн-аккаунт в Instagram: он помещает моделей, одетых в дорогие брендовые вещи от Chanel, Balenciaga и других известных домов моды, в ситуации, соответствующие их нарядам. К примеру, в дельфинарий или в кадр к марафонцам.

    Смотрите также фотоленту: Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове

    Ранее сообщалось, что дизайнер из японского города Киото сшил кимоно из материи с запахом шоколада. Нобуаки Томита представит свою работу в Турине по случаю 150-летия установления дипломатических отношений между Японией и Италией.

     

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