Фэшн-эксперимент модного блогера взорвал соцсети

Американец Сидней Праватитин ведет оригинальный фэшн-аккаунт в Instagram: он помещает моделей, одетых в дорогие брендовые вещи от Chanel, Balenciaga и других известных домов моды, в ситуации, соответствующие их нарядам. К примеру, в дельфинарий или в кадр к марафонцам.

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Ранее сообщалось, что дизайнер из японского города Киото сшил кимоно из материи с запахом шоколада. Нобуаки Томита представит свою работу в Турине по случаю 150-летия установления дипломатических отношений между Японией и Италией.