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    "Посейдон" в Черном море: учения НАТО у берегов Украины

    (обновлено: )8501
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net

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    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море

    Ежегодные совместные учения стран НАТО Poseidon-2017 проходили близ берегов Украины в Черном море с 5 по 13 марта. В этом году в них принимали участие семь стран – Польша, Греция, Болгария, Румыния, Германия, Турция, Испания.

    Для участия в маневрах 4 марта в Черное море вошла так называемая Вторая минно-тральная группа НАТО, состоящая из четырех кораблей.

    Смотрите также: Учения мотопехотной бригады ВСУ в Киевской области

    Учения проводятся с 2015 года. Это ежегодные румынско-болгарские маневры, в которых основные страны-участницы поочередно принимают гостей на своей территории. Цель маневров – внедрять стандартные процедуры и правила НАТО для повышения совместимости и лучшего взаимодействия между партнерами, сообщает Думская.

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