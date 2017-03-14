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14.03.201709:33
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    Активисты "АвтоЕвроСилы" пикетируют Раду

    (обновлено: )22910
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила"

    В столице во вторник в очередной раз проводят акцию протеста активисты Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила", требуя принятия законопроекта №5567, который, по их словам, урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.

    Читайте также: Ударим автопротестом по власти! Реакция в соцсетях

    В акции возле здания Верховной Рады на улице Грушевского на данный момент принимают участие несколько десятков машин.

    Обстановка спокойная.

    Напомним, масштабная акция протеста "АвтоЕвроСилы" в Киеве прошла в феврале.

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