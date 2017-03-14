Активисты "АвтоЕвроСилы" пикетируют Раду

В столице во вторник в очередной раз проводят акцию протеста активисты Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила", требуя принятия законопроекта №5567, который, по их словам, урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.

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В акции возле здания Верховной Рады на улице Грушевского на данный момент принимают участие несколько десятков машин.

Обстановка спокойная.

Напомним, масштабная акция протеста "АвтоЕвроСилы" в Киеве прошла в феврале.