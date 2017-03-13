"Красота - страшная сила": в сети шокированы внешним видом судьи

Волонтер Леонид Краснопольский показал своим подписчикам в Facebook фото украинской судьи — его привлекла необычная внешность ровенской судьи Аллы Бандуры. Фотография сразу же "разлетелась" по соцсетям, имидж Аллы Бандуры собирает невероятное количество комментариев.

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Некоторые комментаторы шутят на тему того, что Алла Бандура из Ровенской области — отражает "реальное лицо судебной системы Украины". Кого-то роскошь и экспрессия в стиле судьи натолкнула на мысли о бывшем генеральном прокуроре Викторе Пшонке, который также любил красоту и шик.