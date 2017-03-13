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    Фотоленты

    "Красота - страшная сила": в сети шокированы внешним видом судьи

    (обновлено: )14310
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    vk.com/Максим Равреба
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    vk.com/Максим Равреба
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    vk.com/Максим Равреба
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    vk.com/Максим Равреба
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
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    Судья Алла Бандура
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    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
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    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    Twitter Zn_Portnova
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
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    Судья Алла Бандура

    Волонтер Леонид Краснопольский показал своим подписчикам в Facebook фото украинской судьи — его привлекла необычная внешность ровенской судьи Аллы Бандуры. Фотография сразу же "разлетелась" по соцсетям, имидж Аллы Бандуры собирает невероятное количество комментариев.

    Смотрите также: Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря

    Некоторые комментаторы шутят на тему того, что Алла Бандура из Ровенской области — отражает "реальное лицо судебной системы Украины". Кого-то роскошь и экспрессия в стиле судьи натолкнула на мысли о бывшем генеральном прокуроре Викторе Пшонке, который также любил красоту и шик.

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