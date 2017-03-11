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    Последствия ночного взрыва в Ровно

    Тема:

    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (465)

    (обновлено: )26
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    ГУ НП в Ровенской области
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    ГУ НП в Ровенской области
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    ГУ НП в Ровенской области
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    ГУ НП в Ровенской области
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    ГУ НП в Ровенской области
    Последствия взрыва в Ровно
    Последствия взрыва в Ровно
    ГУ НП в Ровенской области

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    В Ровно во дворе частного дома семьи судьи ночью прогремел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на инспектора отдела коммуникации полиции региона Марию Юстицкую.

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    Отмечается, что взрывное устройство подбросили во двор родителей ровенского судьи по улице Конотопской битвы, в результате взрыва в доме были повреждены окна. Никто не пострадал.

    "Взрыв прогремел в 3 ночи. Со двора и стен дома эксперты изъяли более 20 металлических предметов, которыми начинили пакет", — подчеркнула Юстицкая.

    СМИ сообщает, что это уже второй инцидент с родителями судьи Ровенского апелляционного хозяйственного суда. В ночь на 23 февраля неизвестные подожгли во дворе два внедорожника. Автомобили выгорели почти полностью. Машины зарегистрированы на родных судьи. Отец — пенсионер, а мать — директор частного предприятия.

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