Фотоитоги 10 марта: акция против застроек в Киеве, крушение вертолета в Турции

Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" состоялась в пятницу под зданием правительства. Жители ряда столичных улиц пришли к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить незаконные застройки и наказать чиновников, которые согласовывают застройку исторического Киева.

Смотрите также: "Стоп строительной анархии". Протест киевлян под Кабмином

В пригороде Стамбула разбился вертолет. Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Eczacibasi, гости которой были среди пассажиров вертолета, четыре гражданина РФ находились на борту вертолета.

Смотрите также: Крушение вертолета в пригороде Стамбула: погибли россияне