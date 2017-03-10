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10.03.201717:42
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    Фотоленты

    Фотоитоги 10 марта: акция против застроек в Киеве, крушение вертолета в Турции

    (обновлено: )5
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Крушение пожарного вертолета в Стамбуле
    Нападение с топором на вокзале в Дюссельдорфе
    Статуя из кварцита древнеегипетского фараона Рамзеса Второго
    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган входят в зал во время встречи в Кремле в Москве, Россия
    Выставка собак в Бирмингеме, Великобритания
    Акция Стоп российским банкам
    Массовое исполнение Гимна Украины во Львове
    Пострадавший во время акции протеста сторонник президента Южной Кореи возле Конституционного суда в Сеуле
    КПВВ Марьинка в Донецкой области
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крушение пожарного вертолета в Стамбуле
    Крушение пожарного вертолета в Стамбуле
    Twitter anadoluajansi
    Нападение с топором на вокзале в Дюссельдорфе
    Полиция проводит спецоперацию
    @dwnews
    Статуя из кварцита древнеегипетского фараона Рамзеса Второго
    Статуя из кварцита древнеегипетского фараона Рамзеса Второго
    REUTERS Mohamed Abd El Ghany
    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган входят в зал во время встречи в Кремле в Москве, Россия
    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган входят в зал во время встречи в Кремле в Москве, Россия
    REUTERS Sergei Ilnitsky
    Выставка собак в Бирмингеме, Великобритания
    Выставка собак в Бирмингеме, Великобритания
    REUTERS Darren Staples
    Акция Стоп российским банкам
    Акция "Стоп российским банкам"
    УНИАН
    Массовое исполнение Гимна Украины во Львове
    Массовое исполнение Гимна Украины во Львове
    УНИАН
    Пострадавший во время акции протеста сторонник президента Южной Кореи возле Конституционного суда в Сеуле
    Пострадавший во время акции протеста сторонник президента Южной Кореи возле Конституционного суда в Сеуле.
    REUTERS Kim Hong-Ji
    КПВВ Марьинка в Донецкой области
    КПВВ "Марьинка" в Донецкой области
    facebook.com/fund101

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    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ

    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" состоялась в пятницу под зданием правительства. Жители ряда столичных улиц пришли к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить незаконные застройки и наказать чиновников, которые согласовывают застройку исторического Киева.

    Смотрите также: "Стоп строительной анархии". Протест киевлян под Кабмином

    В пригороде Стамбула разбился вертолет. Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Eczacibasi, гости которой были среди пассажиров вертолета, четыре гражданина РФ находились на борту вертолета.

    Смотрите также: Крушение вертолета в пригороде Стамбула: погибли россияне

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