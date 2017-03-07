Актеры сериала "Рабыня Изаура" 27 лет спустя

Луселии Сантус, исполнительнице роли Изауры, во время съёмок теленовеллы было всего 19 лет. Сегодня Сантус 58, но она до сих пор снимается в кино. Более того, снимает сама — Луселия автор двух документальных фильмов. Сын актрисы, Педро Нешлинг, также снимается в кино и играет в театре.

Кадр из сериала "Рабыня Изаура"/marivalda / Instagram