Актеры сериала "Рабыня Изаура" 27 лет спустя

В 1988 году по Центральному телевидению СССР были показаны первые пять серий бразильской теленовеллы "Рабыня Изаура".
Фильм стал очень популярен среди советских домохозяек, картину обсуждали на кухнях, на лавочках во дворах. Накануне Международного женского дня, 7 марта 1989 года, советские телезрительницы посмотрели последнюю серию фильма.
Канал RT опубликовал фотографии актёров "Рабыни Изауры" спустя 27 лет после громкой премьеры в СССР.
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