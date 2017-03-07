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    Актеры сериала "Рабыня Изаура" 27 лет спустя

    (обновлено: )20210
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Актёры сериала "Рабыня Изаура" 27 лет спустя
    Кадр из сериала «Рабыня Изаура»
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Луселии Сантус, исполнительнице роли Изауры, во время съёмок теленовеллы было всего 19 лет. Сегодня Сантус 58, но она до сих пор снимается в кино. Более того, снимает сама — Луселия автор двух документальных фильмов. Сын актрисы, Педро Нешлинг, также снимается в кино и играет в театре.
    Кадр из сериала "Рабыня Изаура"/marivalda / Instagram
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Жизнь Рубенса Ди Фалко, сыгравшего отца Леонсио, сложилась куда трагичнее. До конца своих дней он прожил холостяком, не имел детей и скончался в 2008 году в доме для инвалидов в возрасте 76 лет.
    Кадр из сериала «Рабыня Изаура» / Кадр из сериала «Рабыня Изаура» (2004)
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Эдвин Луизи, актёр, сыгравший Алваро, по-прежнему снимается в сериалах. Он был дважды женат, однако как и Ди Фалко, остался бездетным.
    Кадр из сериала «Рабыня Изаура»; Edwin Luisi / Facebook
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Роберто Пирильо, сыгравший первую любовь Изауры красавца Тобиаса, после съемок в нашумевшем сериале не стяжал лавры славы. Он до сих пор снимается, играя незначительные роли второго плана.
    Кадр из сериала «Рабыня Изаура»; TV Globo
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Леа Гарсия, воплотившая на экране жестокосердую рабыню Розу, продолжает зарабатывать на жизнь съемками в бразильских сериалах.
    Кадр из сериала «Рабыня Изаура»; cinebrasil.tv
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Любимицу всех советских бабушек добрейшую Жануарию сыграла Зени Перейра. Актриса умерла в 2002 году в возрасте 77 лет.
    Кадр из сериала «Рабыня Изаура»
    Актёры сериала Рабыня Изаура 27 лет спустя
    Воплотившая в фильме образ Мальвины Норма Блум выучила пять языков и работает переводчиком фильмов и сериалов, иногда также снимаясь в них.
    Кадр из сериала «Рабыня Изаура»; latinoparaiso.ru

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    Актёры сериала "Рабыня Изаура" 27 лет спустя

    В 1988 году по Центральному телевидению СССР были показаны первые пять серий бразильской теленовеллы "Рабыня Изаура".

    Фильм стал очень популярен среди советских домохозяек, картину обсуждали на кухнях, на лавочках во дворах. Накануне Международного женского дня, 7 марта 1989 года, советские телезрительницы посмотрели последнюю серию фильма.

    Канал RT опубликовал фотографии актёров "Рабыни Изауры" спустя 27 лет после громкой премьеры в СССР.

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