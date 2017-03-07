Фотоитоги 7 марта: купание Кобзаря в Киеве, поздравление Кличко с 8 марта, сход лавины в Альпах

Сотрудники коммунальных служб Киева утром во вторник помыли памятник Кобзарю и нанесли защитную эмульсию на гранитный постамент Тараса Шевченко в парке. Кроме того, они занялись уборкой дорожек и облагораживанием газонов и клумб.

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На горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах сошла мощная лавина. Она сошла на склоне среднего, "голубого" уровня, на котором было много людей. Лавиной накрыло несколько лыжников, их число уточняется.

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