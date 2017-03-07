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    Фотоленты

    Фотоитоги 7 марта: купание Кобзаря в Киеве, поздравление Кличко с 8 марта, сход лавины в Альпах

    (обновлено: )4001
    В парке им. Т.Шевченко помыли памятник Кобзарю
    Кличко поздравил женщин с 8 Марта
    Сход лавины в Альпах
    Черепаха, из желудка которой таиландские ветеринары извлекли 915 металлических монет
    Женевский автосалон 2017
    Николай Ткачук на Arnold Classic-2017
    Активисты у здания Соломенского райсуда Киева пытались не допустить побега подозреваемого в злоупотреблении служебным положением главы ГФС Романа Насирова
    Акция протеста родственников погибших в катастрофе рейса МН17 Малайзийских авиалиний у здания Международного суда ООН в Гааге
    Спецназ НАБУ сопровождает Романа Насирова из зала заседаний Соломенского райсуда после оглашения решения суда об избрании для него меры пресечения
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    В парке им. Т.Шевченко помыли памятник Кобзарю
    В парке им. Т.Шевченко помыли памятник Кобзарю
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кличко поздравил женщин с 8 Марта
    Кличко поздравил женщин с 8 Марта
    facebook.com/Vitaliy.Klychko
    Сход лавины в Альпах
    Сход лавины в Альпах
    Twitter GlennCloarec
    Черепаха, из желудка которой таиландские ветеринары извлекли 915 металлических монет
    Черепаха, из желудка которой таиландские ветеринары извлекли 915 металлических монет.
    REUTERS/Athit Perawongmetha
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Николай Ткачук на Arnold Classic-2017
    Николай Ткачук на Arnold Classic-2017
    Николай Ткачук в Facebook
    Активисты у здания Соломенского райсуда Киева пытались не допустить побега подозреваемого в злоупотреблении служебным положением главы ГФС Романа Насирова
    Активисты у здания Соломенского райсуда Киева пытались не допустить побега подозреваемого в злоупотреблении служебным положением главы ГФС Романа Насирова
    УНИАН
    Акция протеста родственников погибших в катастрофе рейса МН17 Малайзийских авиалиний у здания Международного суда ООН в Гааге
    Акция протеста родственников погибших в катастрофе рейса МН17 Малайзийских авиалиний у здания Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН
    Спецназ НАБУ сопровождает Романа Насирова из зала заседаний Соломенского райсуда после оглашения решения суда об избрании для него меры пресечения
    Спецназ НАБУ сопровождает Романа Насирова из зала заседаний Соломенского райсуда после оглашения решения суда об избрании для него меры пресечения
    УНИАН
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    УНИАН

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    В парке им. Т.Шевченко помыли памятник Кобзарю

    Сотрудники коммунальных служб Киева утром во вторник помыли памятник Кобзарю и нанесли защитную эмульсию на гранитный постамент Тараса Шевченко в парке. Кроме того, они занялись уборкой дорожек и облагораживанием газонов и клумб.

    Смотрите также: Купание Кобзаря. В Киеве помыли памятник Шевченко

    На горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах сошла мощная лавина. Она сошла на склоне среднего, "голубого" уровня, на котором было много людей. Лавиной накрыло несколько лыжников, их число уточняется. 

    Смотрите также: Сход мощной лавины в Альпах

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