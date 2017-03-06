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    Киев vs Москва. Первые кадры из суда ООН

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (10)

    (обновлено: )25703
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года.
    УНИАН
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге.
    hromadske.ua
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге.
    hromadske.ua
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Заседание Международного суда ООН в Гааге.
    Громадське ТБ
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года.
    УНИАН
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года.
    УНИАН
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года.
    hromadske.ua

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    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года.

    Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России, слушания пройдут по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

    Как пояснили в ведомстве, на этих слушаниях Киев требует от суда обязать Россию "прекратить нарушение международного права", а именно "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины".

    Читайте также: Встать, суд идет. Гаага рассматривает иск Украины к РФ – суть претензий

    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. 

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