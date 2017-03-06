Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность".

В понедельник, 6 марта, под Администрацией президента состоялся пикет, во время которого участники протеста передали президенту Петру Порошенко "благодарность" в виде "кровавых тушек от основного поставщика "титушок" на Майдан Юры Иванющенко".

Европейский союз 3 марта снял санкции с Юрия Иванющенко, близкого соратника экс-президента Виктора Януковича, который во время Майдана "был основным поставщиком и финансистом "титушок", которые калечили и убивали активистов", сообщили активисты.

Активисты заявили, что "благодарят" Порошенко "гнилыми кровавыми тушками".