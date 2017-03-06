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    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность"

    (обновлено: )12
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность".
    RPR_ua
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность".
    RPR_ua
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность".
    RPR_ua
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность".
    OlenaHalushka
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность".
    OlenaHalushka
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко благодарность
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность".
    OlenaHalushka

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    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали Порошенко "благодарность".

    В понедельник, 6 марта, под Администрацией президента состоялся пикет, во время которого участники протеста передали президенту Петру Порошенко "благодарность" в виде "кровавых тушек от основного поставщика "титушок" на Майдан Юры Иванющенко".

    Европейский союз 3 марта снял санкции с Юрия Иванющенко, близкого соратника экс-президента Виктора Януковича, который во время Майдана "был основным поставщиком и финансистом "титушок", которые калечили и убивали активистов", сообщили активисты.

    Активисты заявили, что "благодарят" Порошенко "гнилыми кровавыми тушками".

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