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    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника

    (обновлено: )19
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Министерство обороны Украины

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    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника

    В Винницкой области около 60 спецназовцев совершили плановые учебно-тренировочные прыжки с парашютом с высоты 500 метров в условный тыл противника. Десантирование осуществлялось из двух самолетов Ан-26 одновременно. Среди военнослужащих были и те, которые впервые выполняли десантирование с военно-транспортного самолета Ан-26, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

    Смотрите также: Танковые учения курсантов Военной академии Одессы

    "Совместные действия личного состава обоих военных частей (Сил спецопераций и бригады военно-транспортной авиации — Ред.) имеют большое значение для повышения и совершенствования наших профессиональных навыков, — отметил командир подразделения ССО. — Приятно, что в этом году спланировано немало совместных мероприятий боевой подготовки подразделений Сил специальных операций и Воздушных сил Вооруженных сил Украины".

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