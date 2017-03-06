Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника

В Винницкой области около 60 спецназовцев совершили плановые учебно-тренировочные прыжки с парашютом с высоты 500 метров в условный тыл противника. Десантирование осуществлялось из двух самолетов Ан-26 одновременно. Среди военнослужащих были и те, которые впервые выполняли десантирование с военно-транспортного самолета Ан-26, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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"Совместные действия личного состава обоих военных частей (Сил спецопераций и бригады военно-транспортной авиации — Ред.) имеют большое значение для повышения и совершенствования наших профессиональных навыков, — отметил командир подразделения ССО. — Приятно, что в этом году спланировано немало совместных мероприятий боевой подготовки подразделений Сил специальных операций и Воздушных сил Вооруженных сил Украины".