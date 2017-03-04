Последствия обстрела Попаснянского райводоканала

Подконтрольная Киеву Луганская областная военно-гражданская администрация в пятницу сообщила об обстрелах Попаснянского водоканала.

"Третьи сутки подряд Попаснянский райводоканал страдает от огня противника. Прошлой ночью с неподконтрольной украинской власти территории осуществлен ряд массированных обстрелов, в результате которых повреждено остекление и стены здания проходной и машинного зала насосной станции", — говорится в сообщении областной администрации.

По данным местных властей, станция обеспечивает питьевой водой города Горное, Золотое, Попасную, а также около 1,2 миллиона человек на неподконтрольной Киеву территории.

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