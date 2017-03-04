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    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (218)

    (обновлено: )107
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug

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    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала

    Подконтрольная Киеву Луганская областная военно-гражданская администрация в пятницу сообщила об обстрелах Попаснянского водоканала.

    "Третьи сутки подряд Попаснянский райводоканал страдает от огня противника. Прошлой ночью с неподконтрольной украинской власти территории осуществлен ряд массированных обстрелов, в результате которых повреждено остекление и стены здания проходной и машинного зала насосной станции", — говорится в сообщении областной администрации.

    По данным местных властей, станция обеспечивает питьевой водой города Горное, Золотое, Попасную, а также около 1,2 миллиона человек на неподконтрольной Киеву территории.

    Смотрите также: Обстрел Авдеевки: повреждены жилые дома

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