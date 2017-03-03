Митинг под АП в поддержку "Радио Вести" с портретами Сталина и Ленина

Несколько сотен человек провели в пятницу митинг в поддержку "Радио Вести" возле здания Администрации президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать лицензию для "Радио Вести" на вещание в Харькове. Основанием для принятия такого решения, в том числе, стало недостаточное, по мнению сотрудников ведомства, количество программ на украинском языке.

Демонстранты выкрикивали лозунги "Верните наши "Вести", "Власть, оставь в покое "Вести", "Свободу СМИ!". Также участники пришли с портретами советских вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина с подписью "Он тоже начинал с цензуры". В основном в митинге принимали участие люди пенсионного возраста.

Участники митинга заявили, что в Украине действует цензура, которую необходимо отменить. После митинга все демонстранты разошлись, акция прошла спокойно.

Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции.