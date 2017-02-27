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    Скандал на вручении "Оскара": лучшие фотожабы

    Тема:

    "Оскар-2017". Награждение (42)

    (обновлено: )153
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram stephanie_pvxp204
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram stephanie_pvxp204
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram cariolita
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram jacobbergeractor
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram parks_chuck
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram krisrichens
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram marcwilliamboucher
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Соцсети
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Соцсети
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram marcwilliamboucher
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram marcwilliamboucher
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Соцсети
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Соцсети
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram maticiuc_codin
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram mr_jdelgado
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
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    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
    Instagram veganfred
    Фотожабы на премию Оскар
    Фотожабы на премию "Оскар"
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    Фотожабы на премию "Оскар"

    В Голливуде состоялась церемония вручения кинопремии "Оскар", в ходе которой произошел конфуз: ведущие премии ошибочно назвали лучшим фильмом "Ла-ла ленд".

    Смотрите также: Конфуз на вручении "Оскара": ошибка с объявлением "Ла-ла ленда" лучшим фильмом

    Первоначально было объявлено, что награду получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

    Читайте также: В США 89-я церемония вручения "Оскара" завершилась скандалом

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