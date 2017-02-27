Наряды знаменитостей на церемонии вручения премии "Оскар"

Знаменитости мирового уровня продемонстрировали чувство стиля на церемонии вручения премии "Оскар".

Ведущим 89-й церемонии выступил комик Джимми Киммел, мероприятие транслировалась в прямом эфире телеканалом ABC.

Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы.