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    Фотоленты

    Наряды знаменитостей на церемонии вручения премии "Оскар"

    Тема:

    "Оскар-2017". Награждение (38)

    (обновлено: )43
    Обладательница Оскара за лучшую женскую роль Эмма Стоун
    Актриса Виола Дэвис
    Режиссеры Орландо фон Айнсидель и Джоанна Натасегара на церемонии награждения Оскар
    Актриса Бри Ларсон на церемонии награждения Оскар
    Актриса Синтия Эриво на церемонии награждения Оскар
    Актриса Мишель Уильямс на церемонии награждения Оскар
    Актриса Тараджи Хенсон на церемонии награждения Оскар
    Сирийская беженка Гала Камил на церемонии награждения Оскар
    Номинанты на награду Лучший грим и прическа Ева фон Бахр и Лав Ларсон
    Актриса Скарлетт Йоханссон
    Актриса Холли Берри на церемонии награждения Оскар
    Актер Дензел Вашингтон с супругой
    Актриса Изабель Юппер на церемонии награждения Оскар
    Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии награждения Оскар
    Актриса Николь Кидман на церемонии награждения Оскар
    Актриса Николь Кидман с супругом Китом Урбаном на церемонии награждения Оскар
    Актеры Мел Гибсон Розалинда Росса
    Режиссер Ава Дюверней на церемонии награждения Оскар
    Обладательница Оскара за лучшую женскую роль Эмма Стоун
    Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль Эмма Стоун
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Виола Дэвис
    Актриса Виола Дэвис
    Robyn BECK / AFP
    Режиссеры Орландо фон Айнсидель и Джоанна Натасегара на церемонии награждения Оскар
    Режиссеры Орландо фон Айнсидель и Джоанна Натасегара на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Бри Ларсон на церемонии награждения Оскар
    Актриса Бри Ларсон на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Синтия Эриво на церемонии награждения Оскар
    Актриса Синтия Эриво на церемонии награждения "Оскар"
    VALERIE MACON / AFP
    Актриса Мишель Уильямс на церемонии награждения Оскар
    Актриса Мишель Уильямс на церемонии награждения "Оскар"
    VALERIE MACON / AFP
    Актриса Тараджи Хенсон на церемонии награждения Оскар
    Актриса Тараджи Хенсон на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Сирийская беженка Гала Камил на церемонии награждения Оскар
    Сирийская беженка Гала Камил на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Номинанты на награду Лучший грим и прическа Ева фон Бахр и Лав Ларсон
    Номинанты на награду "Лучший грим и прическа" Ева фон Бахр и Лав Ларсон
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Скарлетт Йоханссон
    Актриса Скарлетт Йоханссон
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Холли Берри на церемонии награждения Оскар
    Актриса Холли Берри на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Актер Дензел Вашингтон с супругой
    Актер Дензел Вашингтон с супругой
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Изабель Юппер на церемонии награждения Оскар
    Актриса Изабель Юппер на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии награждения Оскар
    Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Николь Кидман на церемонии награждения Оскар
    Актриса Николь Кидман на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Актриса Николь Кидман с супругом Китом Урбаном на церемонии награждения Оскар
    Актриса Николь Кидман с супругом Китом Урбаном на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP
    Актеры Мел Гибсон Розалинда Росса
    Актеры Мел Гибсон Розалинда Росса
    ANGELA WEISS / AFP
    Режиссер Ава Дюверней на церемонии награждения Оскар
    Режиссер Ава Дюверней на церемонии награждения "Оскар"
    ANGELA WEISS / AFP

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    Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль Эмма Стоун

    Знаменитости мирового уровня продемонстрировали чувство стиля на церемонии вручения премии "Оскар".

    Ведущим 89-й церемонии выступил комик Джимми Киммел, мероприятие транслировалась в прямом эфире телеканалом ABC.

    Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы.

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