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    Фотоленты

    Открытие памятника Елене Телиге в Киеве

    (обновлено: )6501
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    Евгений Нищук на открытии памятника Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Евгений Нищук на открытии памятника Елене Телиге
    Евгений Нищук на открытии памятника Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    Виталий Кличко на открытии памятника Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    На территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" в Киеве в субботу открыли памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге, сообщили в пресс-службе мэра Киева.

    Смотрите также: Под снос: вид на памятник-пушку у метро "Арсенальная" с квадрокоптера

    "Сегодня мы находимся на месте страшной трагедии, месте, которое стало одним из символов преступлений против человечности. Важно помнить, что здесь произошло, чтить память о невинных жертвах и сохранить ее для следующих поколений. Сохранить как напоминание: такого не должно повториться", — отметил мэр столицы Виталий Кличко во время церемонии открытия памятника.

    По его словам, в прошлом году Киев и Украина на достойном уровне провели мероприятия по почтению памяти жертв Бабьего Яра к 75-й годовщине трагедии.

    "Сегодня мы чтим память и открываем памятник общественно-политическому деятелю, участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге. И в ее лице мы чествуем всех украинских патриотов, которые боролись и отдали свои жизни за независимую Украину", — подчеркнул Кличко.

    Городской голова отметил, что памятник установлен на средства столичной общины, его стоимость — около 8 млн грн.

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