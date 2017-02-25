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    Фотоленты

    Николь Кидман в фотосессии украинского фотографа

    (обновлено: )8401
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    net-a-porter.com
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    net-a-porter.com
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    net-a-porter.com
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    net-a-porter.com
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    net-a-porter.com
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    net-a-porter.com
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    net-a-porter.com
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    net-a-porter.com

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    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа

    Американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии американского фотографа украинского происхождения Елены Емчук, которую называют гранд-дамой модной фотографии, сообщает tochka.net.

    В новой фотосессии 49-летняя актриса продемонстрировала элегантные образы, подобранные для фотосъемки стилистом Трейси Тейлор. В частности, Николь Кидман фотографировалась в нарядах из новой коллекции Jil Sander, Valentino, Johanna Ortiz и Eugenia Kim.

    Смотрите также: Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп

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