Николь Кидман в фотосессии украинского фотографа

Американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии американского фотографа украинского происхождения Елены Емчук, которую называют гранд-дамой модной фотографии, сообщает tochka.net.

В новой фотосессии 49-летняя актриса продемонстрировала элегантные образы, подобранные для фотосъемки стилистом Трейси Тейлор. В частности, Николь Кидман фотографировалась в нарядах из новой коллекции Jil Sander, Valentino, Johanna Ortiz и Eugenia Kim.

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