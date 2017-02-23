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    Беспорядки в Париже в ходе акции против насилия над мигрантами

    (обновлено: )23
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Участники акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Сотрудники полиции на акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Сотрудники полиции на акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Участники акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Участники акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Участники акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Участники акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Пожарный расчет борется с огнем на акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Пожарный расчет борется с огнем на акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.

    Демонстранты собрались после призыва антирасистской организации на площади Нации в Париже. Лица некоторых демонстрантов были закрыты. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего репортера, демонстранты пытались снести заграждения полиции, в связи с чем силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. Некоторые протестующие также бросали в полицейских камни.

    Беспорядки в Париже в ходе протестов против полицейского насилия
    RT на русском, youtube
    Беспорядки в Париже: столкновения полицейских и митингующих

    По последним данным, близ трех учебных учреждений были зафиксированы поджоги мусорных баков. Всего 16 лицеев были полностью заблокированы, частично — еще около 12.

    Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа в начале февраля, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Между ним и стражами порядка завязалась потасовка, полиция применила силу, пустив в ход дубинки. О необходимости оказания помощи полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

    Смотрите также: Жесткие столкновения манифестантов с полицией в центре Парижа

    Пятого февраля одному из проявивших жестокость полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Молодой человек Тео вернулся домой после двух недель в больнице.

    Вскоре после инцидента в северных пригородах Парижа и в самой французской столице вспыхнула волна беспорядкови протестов — требуя "Справедливости для Тео" на улицы выходили тысячи человек. За участие в них полиция задержала более 240 человек.

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