Беспорядки в Париже в ходе акции против насилия над мигрантами

Демонстранты собрались после призыва антирасистской организации на площади Нации в Париже. Лица некоторых демонстрантов были закрыты. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего репортера, демонстранты пытались снести заграждения полиции, в связи с чем силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. Некоторые протестующие также бросали в полицейских камни.
По последним данным, близ трех учебных учреждений были зафиксированы поджоги мусорных баков. Всего 16 лицеев были полностью заблокированы, частично — еще около 12.
Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа в начале февраля, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Между ним и стражами порядка завязалась потасовка, полиция применила силу, пустив в ход дубинки. О необходимости оказания помощи полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.
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Пятого февраля одному из проявивших жестокость полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Молодой человек Тео вернулся домой после двух недель в больнице.
Вскоре после инцидента в северных пригородах Парижа и в самой французской столице вспыхнула волна беспорядкови протестов — требуя "Справедливости для Тео" на улицы выходили тысячи человек. За участие в них полиция задержала более 240 человек.