Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп

В Ницце начинаются традиционные две недели карнавала. Для того, чтобы увидеть праздничные мероприятия в город приезжают около 1 миллиона туристов.

Карнавал состоит из нескольких главных торжеств. В числе первых — Парад платформ, оформленных в соответствии с темой карнавала, меняющейся каждый год. Неизменно лишь название "Король…" (Король Спорта, Король Цирка, Король Гастрономии…) — и каждая платформа обязана представить собственное видение этого персонажа, окружённого разнообразными атрибутами.

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Маршрут движения платформ — 15-километровая набережная Променад-дез-Англе плюс пара смежных улиц.

Парад цветов — второе по значимости мероприятие карнавала. В его основе также движение платформ, но более скромных размеров и без кукол из папье-маше. Взамен этого каждая платформа буквально до последнего свободного сантиметра украшена цветами, а на ней танцуют самые красивые манекенщицы Лазурного Берега, из числа которых позднее будет выбрана Королева карнавала.

Цветочные баталии — непременная составляющая парада. Впрочем, до настоящих битв им далеко — участники парада и зрители осыпают друг друга тоннами благоухающих цветов.