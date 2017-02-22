Нацмарш в Киеве: файеры и дымовые завесы под Радой и на Банковой

Несколько тысяч представителей ”Свободы”, "Национального корпуса" и "Правого сектора" в среду провели "Марш национального достоинства" в центре Киева. Марш закончился под Верховной Радой. Во время акции ее участники жгли файера и дымовые шашки.
Одними из основных требования участников марша были разрыв дипотношений с Россией, прекращение сотрудничества с МВФ, мораторий на продажу земли, узаконивание блокады Донбасса, принятие закона об импичменте президента.
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Позже народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона "Азов", Андрей Билецкий во время выступления в Верховной Раде зачитал ультиматум власти от националистических сил.
В Киеве 18-22 февраля прошли массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году.