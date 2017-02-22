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    Нацмарш в Киеве: файеры и дымовые завесы под Радой и на Банковой

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (123)

    (обновлено: )152
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Марш национального достоинства в Киеве
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Марш национального достоинства в центре Киева
    Марша национального достоинства в центре Киева
    Марш национального достоинства на Банковой
    Марш национального достоинства
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства в Киеве
    Верховная Рада в дыму
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства в центре Киева
    Участники марша принесли под Верховную Раду файеры и дымовые шашки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марша национального достоинства в центре Киева
    Правоохранители на подступах к Администрации президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства на Банковой
    Марш национального достоинства на Банковой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства
    Марш национального достоинства
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады

    Несколько тысяч представителей ”Свободы”, "Национального корпуса" и "Правого сектора" в среду провели "Марш национального достоинства" в центре Киева. Марш закончился под Верховной Радой. Во время акции ее участники жгли файера и дымовые шашки.

    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в центре Киева: дымовая завеса по пути к Раде

    Одними из основных требования участников марша были разрыв дипотношений с Россией, прекращение сотрудничества с МВФ, мораторий на продажу земли, узаконивание блокады Донбасса, принятие закона об импичменте президента.

    Смотрите также: "Нам хватит смелости самораспустить Раду". Ультиматум Билецкого

    Позже народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона "Азов", Андрей Билецкий во время выступления в Верховной Раде зачитал ультиматум власти от националистических сил.

    В Киеве 18-22 февраля прошли массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году.

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